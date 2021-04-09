Пеп Гвардиола: «Неймар и «Барселона» выиграли бы ЛЧ еще 2-3 раза, если б он остался»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, ранее работавший в «Барселоне», выразил свое восхищение по поводу игры нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Помню матч против «Сантоса», все футболисты тогда играли с открытым ртом. Смотреть за Неймаром в качестве зрителя – это радость.

У него на плечах вся Бразилия, и носить футболку с 10-м номером нелегко.

Я вполне уверен, что Неймар и «Барселона» выиграли бы Лигу чемпионов еще 2-3 раза, если б он остался в клубе», – сказал каталонец.

Нападающий перешел из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году за 222 миллиона евро, став самым дорогим игроком в истории футбола.

В ближайшую среду, 28 апреля, «Манчестер Сити» встретится с французской командой в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

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