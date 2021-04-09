Гари Невилл: «Гвардиола, вероятно, величайший тренер всех времен. Он доминировал, при этом оказывая влияние на других»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» выразил восхищение достижениями главного тренера «Манчестер Сити» .

«Думаю, что «Манчестер Сити» возглавляет, вероятно, величайший тренер всех времен. Через 10, 15, 20 лет нужно будет оглянуться. То, как он влиял на разные страны, доминировал в футболе, но при этом оказывал влияние на других, – не думаю, что я когда-либо видел что-то подобное.

Посмотрите, как он побеждал в трех разных странах. Сейчас он доминирует в Англии, в течение нескольких недель он выиграет третий за пять лет чемпионский титул, и это огромное достижение.

Самое главное – это чемпионов, и впереди серьезные недели игр с «ПСЖ». Если их обыграет, то появиться отличный шанс [на победу в Лиге чемпионов].

Это было бы вишенкой на глазури торта царствования Гвардиолы в «Сити». Не думаю, что он уйдет, не выиграв Лигу чемпионов. Будет ощущение незавершенности, если он уедет из Англии без победы в ЛЧ», – сказал Невилл.