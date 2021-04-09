Гари Невилл: «Гвардиола, вероятно, величайший тренер всех времен. Он доминировал, при этом оказывая влияние на других»

Теги Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил восхищение достижениями главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

«Думаю, что «Манчестер Сити» возглавляет, вероятно, величайший тренер всех времен. Через 10, 15, 20 лет нужно будет оглянуться. То, как он влиял на разные страны, доминировал в футболе, но при этом оказывал влияние на других, – не думаю, что я когда-либо видел что-то подобное.

Посмотрите, как он побеждал в трех разных странах. Сейчас он доминирует в Англии, в течение нескольких недель он выиграет третий за пять лет чемпионский титул, и это огромное достижение.

Самое главное – это Лига чемпионов, и впереди серьезные недели игр с «ПСЖ». Если «Ман Сити» их обыграет, то появиться отличный шанс [на победу в Лиге чемпионов].

Это было бы вишенкой на глазури торта царствования Гвардиолы в «Сити». Не думаю, что он уйдет, не выиграв Лигу чемпионов. Будет ощущение незавершенности, если он уедет из Англии без победы в ЛЧ», – сказал Невилл. 

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