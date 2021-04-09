Перес о критике Суперлиги: «Люди, не желающие терять привилегии, манипулировали проектом. Была проведена контролируемая операция»

Президент , председатель Суперлиги Европы Флорентино Перес высказался о негативной реакции на создание проекта.

– Вы сказали, что проект Суперлиги не умер, что он продолжается. Какова сейчас ситуация? Что делать дальше?

– Организация существует, участники, создавшие Суперлигу, все еще здесь. Наши действия дали нам несколько недель размышлений о враждебности, с которой определенные люди, не желающие терять свои привилегии, манипулировали проектом.

– Вы жалеете, что запустили Суперлигу так, как это произошло?

– Нет. Независимо от того, как бы это было сделано, реакция этих избранных была бы такой же. Еще в январе президент УЕФА резко высказывался о Суперлиге. Мы хотели обсудить детали с , но они даже не дали нам времени.

Была проведена организованная, контролируемая операция, подобной которой я никогда не видел. Не видел ничего подобного.

Мы были вынуждены обратиться в суд, который вынес решение. Суд предписал УЕФА и ФИФА, а также лигам и национальным футбольным ассоциациям воздержаться от принятия каких-либо мер или действий, а также от публикации каких-либо заявлений или сообщений, которые препятствуют подготовке Суперлиги. На мой взгляд, это решение положит конец монополии УЕФА.

Но, несмотря на то, что решение суда было опубликовано во вторник, президент УЕФА продолжил свои угрозы в среду. Это действия, которые идут вразрез с принципом свободной конкуренции в Европейском Союзе, и это очень серьезно, – заявил Перес.

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