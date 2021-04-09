Флорентино Перес: «Проект Суперлиги – лучший из возможных. Реформа ЛЧ не решает проблем. Молодежь считает футбол скучным»

Президент вновь высказался по поводу Суперлиги.

– Основная критика Суперлиги заключалась в том, что она идет вразрез с национальными чемпионатами и кажется закрытым клубом, в котором нет меритократии.

– Дело в том, что ни то, ни другое не соответствует действительности. Этими вещами манипулируют. План не направлен против лиг. Проект Суперлиги – лучший из возможных. Он придуман для того, чтобы помочь футболу выйти из кризиса.

Футбол серьезно пострадал, его экономика падает, и мы должны адаптироваться к временам, в которых живем. Суперлига не идет вразрез с национальными чемпионатами и стремится привлечь больше денег для всего футбола. Идея в том, чтобы поднять интерес к матчам.

Думаю, новая реформа УЕФА тоже не решит проблемы, потому что предложенный проект даже не лучше того, что есть. Плюс мы не можем ждать до 2024 года. Но все же мы сделали что-то не так.

Мы попытаемся разобраться и разработать больше идей. Я не знаю, но что-то нужно делать, потому что молодежь в возрасте от 14 до 24 лет отказывается от футбола, потому что считает его скучным по сравнению с другими видами развлечений.

По всему миру насчитывается четыре миллиарда футбольных болельщиков, половина из которых – болельщики клубов Суперлиги. Футбол – единственный вид спорта мирового масштаба, – сказал Перес.

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