Флорентино Перес: «Многие клубы разорятся, если мы что-то не сделаем. Зрелищные матчи приносят больше денег»

Президент , председатель Суперлиги Европы Флорентино Перес высказался о непростой ситуации в футболе.

– Неужели с экономической точки зрения дела обстоят так плохо? Вы говорите о серьезности ситуации и о том, что футбол умирает.

– Давайте посмотрим на данные: недавний отчет KPMG (одна из аудиторских компаний большой четверки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC – прим. Sports.ru) показывает, что только за первые три месяца пандемии в прошлом сезоне 12 клубов Суперлиги сообщили об убытках в размере 650 млн евро.

К концу этого сезона, когда пандемия все еще продолжается, убытки составят от 2 до 2,5 млрд евро. «Бордо» недавно перешел во внешнее управление. Либо мы что-то сделаем в ближайшее время, либо многие другие клубы разорятся.

– Ваш проект предлагает простое решение, которое повысит доход – сделает игры более конкурентоспособными и увлекательными. Как это сделать, чтобы небольшие клубы не расстраивались?

– Реальность такова, что более интересные, зрелищные и конкурентные футбольные матчи приносят больше денег. И это будет для всех, а не только для некоторых, потому что стоимость национальных лиг увеличится. Плюс у нас будут большие суммы солидарности, что является важной частью проекта, – сказал Перес.

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