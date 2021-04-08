Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Атлетико» забил 5 голов «Эйбару», «Валенсия» сыграла вничью с «Бетисом»

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В 31-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» уступил «Севилье» (1:2), «Атлетико» разгромил «Эйбар» (5:0), «Реал» проводит гостевой матч с «Хетафе»

Матчи с участием финалистов Кубка Испании («Атлетик» – «Вальядолид» и «Барселона» – «Гранада») перенесены на 28 и 29 апреля соответственно. 

Чемпионат Испании

31-й тур

Реал Сосьедад – Севилья 1:2 (1:2, 0:0)
Дата проведения
18 апреля, 15.00, «Реале Арена»
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Голы:
1:0 – Фернандес, 1:1 – 22 Фернандо, 1:2 – 24 Эн-Несири.
Реал СосьедадРемиро, Элустондо (Гуриди, 74), Ле Норман, Субельдия, Монреаль, Субименди, Ойарсабаль (Янузай, 74), Фернандес (Горосабель, 74), Гевара, Барренечеа (Порту, 83), Исак.
СевильяБуну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья, Жордан (Гудель, 77), Фернандо, Гомес (Оливер Торрес, 77), Сусо (Ракитич, 66), Эн-Несири (де Йонг, 90), Окампос (Васкес, 90).
Предупреждения:
Диего Карлос (51), Фернандес (59), Исак (63), Жордан (71), Барренечеа (74), Порту (90).

 

Осасуна – Эльче 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
18 апреля, 15.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 38 Барха, 2:0 – 68, автогол Диего Гонсалес.
ОсасунаЭррера, Видаль (Рамальо, 75), Аридане, Давид Гарсия, Санчес (Ронкалья, 75), Торро, Барха (Роберто Торрес, 75), Монкайола (Ойер Санхурхо, 85), Брашанац, Рубен Гарсия, Будимир (Чими Авила, 81).
ЭльчеГассанига, Паласиос, Кальво, Диего Гонсалес, Мохика, Хосан (Моренте, 65), Марконе (Луисми, 85), Гути (Нино, 75), Ригони (Пьятти, 65), Бойе, Милья (Родригес, 75).
Предупреждения:
Бойе (8), Видаль (45), Санчес (48).

 

Алавес – Уэска 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
18 апреля, 17.15, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 85 Батталья.
АлавесПачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Тачи, Дуарте (Агиррегабириа, 46), Хота (Риоха, 89), Батталья, Пина, Пере Понс (Пельистри, 67), Лукас Перес (Гвидетти, 84), Хоселу (Дейверсон, 84).
УэскаФернандес, Вавро (Гарсия, 85), Пулидо, Инсуа, Педро Лопес, Феррейро (Дани Эскриче, 77), Москера (Думбия, 77), Сеоане (Микель Рико, 77), Галан, Рафа Мир, Сандро Рамирес (Серхио Гомес, 68).
Предупреждения:
Вавро (30), Батталья (60), Дани Эскриче (84).

 

Атлетико – Эйбар 5:0 (2:0, 3:0)
Дата проведения
18 апреля, 17.15, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 42 Корреа, 2:0 – 44 Корреа, 3:0 – 49 Карраско, 4:0 – 53 Льоренте, 5:0 – 68 Льоренте.
АтлетикоОблак, Триппьер, Савич (Фелипе, 74), Хименес, Лоди, Сауль, Эррера (Кондогбиа, 69), Коке (Витоло, 61), Карраско (Торрейра, 70), Льоренте, Корреа (Дембеле, 61).
ЭйбарДмитрович, Дуфур (Оливейра, 63), Бургос, Арбилья, Хосе Анхель (Рафа Соареш, 72), Альварес, Посо, Атьенса, Алеиш Гарсия (Инуи, 62), Родригес (Ресио, 72), Кике Гарсия (Кике Гонсалес, 72).
Предупреждение:
Оливейра (88).

 

Бетис – Валенсия 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
18 апреля, 19.30, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Фекир, 1:1 – 22 Гедеш, 2:1 – 42 Каналес, 2:2 – 61, пенальти Солер.
БетисБраво, Морено (Миранда, 71), Руис, Манди, Эмерсон, Тельо (Руибаль, 82), Родригес, Фекир (Вильям Карвалью, 71), Хоакин (Лайнес, 64), Хуанми (Иглесиас, 64), Каналес.
ВаленсияДоменек, Диакаби, Гайя, Гильямон, Васс, Рачич (Олива, 82), Солер (Пиччини, 68), Гедеш, Черышев (Алекс Бланко, 68), Тьерри Коррейя (Муса, 9), Гамейро (Кутроне, 67).
Предупреждения:
Миранда (74), Лайнес (80), Руис (84), Васс (90).

 

Кадис – Сельта 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
18 апреля, 19.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика
КадисЛедесма, Карселен, Фали Хименес, Маркос Мауро, Эспино, Хосе Мари (Гарридо, 84), Йонссон, Сальви Санчес (Алехо, 68), Малбашич (Искьердо, 68), Негредо (Лосано, 60), Собрино.
СельтаВильяр, Мурильо, Мальо, Аарон Мартин, Араухо (Фонтан, 57), Тапия, Мендес, Денис Суарес (Солари, 79), Нолито (Бельтран, 67), Феррейра (Баэса, 67), Аспас.
Предупреждение:
Мурильо (29).

 

Хетафе – Реал Мадрид 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча текстовый онлайн статистика
ХетафеСория, Джене, Оливера, Ньом, Максимович, Кукурелья, Арамбарри, Тимор, Аленья, Мата, Унал.
Реал МадридКуртуа, Виктор Чуст, Марсело, Одриосола, Милитао, Родриго, Модрич, Винисиус Жуниор, Иско, Асенсио, Мариано Диас.

 

Леванте – Вильярреал 1:2 (первый тайм)
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 9, автогол Постиго, 0:2 – 13 Жерар Морено, 1:2 – 21 Мальса.
ЛевантеФернандес, Дуарте, Постиго, Клерк, Коке, Мальса, Барди, Рочина, Де Фрутос, Рохер Марти, Моралес.
ВильярреалАсенхо, Пау Торрес, Марио Гаспар, Фойт, Педраса, Коклен, Чуквуэзе, Мойсес Гомес, Парехо, Жерар Морено, Бакка.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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