Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Атлетико» забил 5 голов «Эйбару», «Валенсия» сыграла вничью с «Бетисом»

В 31-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» уступил «Севилье» (1:2), «Атлетико» разгромил «Эйбар» (5:0), «Реал» проводит гостевой матч с «Хетафе».
Матчи с участием финалистов Кубка Испании («Атлетик» – «Вальядолид» и «Барселона» – «Гранада») перенесены на 28 и 29 апреля соответственно.
31-й тур
- Дата проведения
- 18 апреля, 15.00, «Реале Арена»
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Элустондо (Гуриди, 74), Ле Норман, Субельдия, Монреаль, Субименди, Ойарсабаль (Янузай, 74), Фернандес (Горосабель, 74), Гевара, Барренечеа (Порту, 83), Исак.
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Севилья –
Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья, Жордан (Гудель, 77), Фернандо, Гомес (Оливер Торрес, 77), Сусо (Ракитич, 66), Эн-Несири (де Йонг, 90), Окампос (Васкес, 90).
- Предупреждения:
- Диего Карлос (51), Фернандес (59), Исак (63), Жордан (71), Барренечеа (74), Порту (90).
- Дата проведения
- 18 апреля, 15.00, «Эль-Садар»
- Голы:
- 1:0 – 38 Барха, 2:0 – 68, автогол Диего Гонсалес.
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Осасуна –
Эррера, Видаль (Рамальо, 75), Аридане, Давид Гарсия, Санчес (Ронкалья, 75), Торро, Барха (Роберто Торрес, 75), Монкайола (Ойер Санхурхо, 85), Брашанац, Рубен Гарсия, Будимир (Чими Авила, 81).
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Эльче –
Гассанига, Паласиос, Кальво, Диего Гонсалес, Мохика, Хосан (Моренте, 65), Марконе (Луисми, 85), Гути (Нино, 75), Ригони (Пьятти, 65), Бойе, Милья (Родригес, 75).
- Дата проведения
- 18 апреля, 17.15, «Мендисорроса»
- Гол:
- 1:0 – 85 Батталья.
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Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Тачи, Дуарте (Агиррегабириа, 46), Хота (Риоха, 89), Батталья, Пина, Пере Понс (Пельистри, 67), Лукас Перес (Гвидетти, 84), Хоселу (Дейверсон, 84).
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Уэска –
Фернандес, Вавро (Гарсия, 85), Пулидо, Инсуа, Педро Лопес, Феррейро (Дани Эскриче, 77), Москера (Думбия, 77), Сеоане (Микель Рико, 77), Галан, Рафа Мир, Сандро Рамирес (Серхио Гомес, 68).
- Предупреждения:
- Вавро (30), Батталья (60), Дани Эскриче (84).
- Дата проведения
- 18 апреля, 17.15, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Триппьер, Савич (Фелипе, 74), Хименес, Лоди, Сауль, Эррера (Кондогбиа, 69), Коке (Витоло, 61), Карраско (Торрейра, 70), Льоренте, Корреа (Дембеле, 61).
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Эйбар –
Дмитрович, Дуфур (Оливейра, 63), Бургос, Арбилья, Хосе Анхель (Рафа Соареш, 72), Альварес, Посо, Атьенса, Алеиш Гарсия (Инуи, 62), Родригес (Ресио, 72), Кике Гарсия (Кике Гонсалес, 72).
- Предупреждение:
- Оливейра (88).
- Дата проведения
- 18 апреля, 19.30, «Бенито Вильямарин»
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Бетис –
Браво, Морено (Миранда, 71), Руис, Манди, Эмерсон, Тельо (Руибаль, 82), Родригес, Фекир (Вильям Карвалью, 71), Хоакин (Лайнес, 64), Хуанми (Иглесиас, 64), Каналес.
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Валенсия –
Доменек, Диакаби, Гайя, Гильямон, Васс, Рачич (Олива, 82), Солер (Пиччини, 68), Гедеш, Черышев (Алекс Бланко, 68), Тьерри Коррейя (Муса, 9), Гамейро (Кутроне, 67).
- Дата проведения
- 18 апреля, 19.30, «Рамон де Карранса»
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Кадис –
Ледесма, Карселен, Фали Хименес, Маркос Мауро, Эспино, Хосе Мари (Гарридо, 84), Йонссон, Сальви Санчес (Алехо, 68), Малбашич (Искьердо, 68), Негредо (Лосано, 60), Собрино.
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Сельта –
Вильяр, Мурильо, Мальо, Аарон Мартин, Араухо (Фонтан, 57), Тапия, Мендес, Денис Суарес (Солари, 79), Нолито (Бельтран, 67), Феррейра (Баэса, 67), Аспас.
- Предупреждение:
- Мурильо (29).
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Виктор Чуст, Марсело, Одриосола, Милитао, Родриго, Модрич, Винисиус Жуниор, Иско, Асенсио, Мариано Диас.
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
- 0:1 – 9, автогол Постиго, 0:2 – 13 Жерар Морено, 1:2 – 21 Мальса.
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Леванте –
Фернандес, Дуарте, Постиго, Клерк, Коке, Мальса, Барди, Рочина, Де Фрутос, Рохер Марти, Моралес.
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Вильярреал –
Асенхо, Пау Торрес, Марио Гаспар, Фойт, Педраса, Коклен, Чуквуэзе, Мойсес Гомес, Парехо, Жерар Морено, Бакка.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.