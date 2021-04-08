Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Атлетико» забил 5 голов «Эйбару», «Валенсия» сыграла вничью с «Бетисом»

В 31-м туре Ла Лиги уступил «Севилье» (1:2), разгромил (5:0), «Реал» проводит гостевой матч с .

Матчи с участием финалистов Кубка Испании («Атлетик» – «Вальядолид» и «Барселона» – «Гранада») перенесены на 28 и 29 апреля соответственно.

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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