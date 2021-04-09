Тухель о Суперлиге: «Владелец «Челси» не должен извиняться передо мной»

Главный тренер высказался по поводу ситуации с Суперлигой.

«Да, это отвлекало, но у клуба есть владелец, это не мой клуб. Я являюсь его частью, но это решение владельца и клуба. Теперь они меняют решение.

Нет необходимости извиняться передо мной напрямую, моя работа – адаптироваться к обстоятельствам. Отвлекались ли мы? Да. Лично я приехал на стадион во вторник не в привычном для себя настроении. Но это в прошлом, и я не думаю, что им нужно извиняться передо мной.

Вопрос [ ] закрыт, и теперь ситуация прояснилась, что помогает мне как тренеру подготовиться к важному матчу.

Болельщики были недовольны. Но я не думаю, что это влияет в целом на мнение о том, что, например, наш владелец делает для общества, академии, женской команды и основной команды.

Уверен, все видят, что делают наш владелец и владельцы клубов большой шестерки. Они важная часть . Это турнир, которому все завидуют», – сказал Тухель.

Напомним, «Челси» принадлежит .