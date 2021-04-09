Юрген Клопп: «Здорово, что Суперлигу больше не обсуждают, но новая ЛЧ не слишком хороша. Игроков, тренеров и фанатов никогда не спрашивают»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о проекте Суперлиги Европы и о новом формате Лиги чемпионов.

«Меня и команду упомянули в извинениях [владельца клуба Джона Хенри], для меня этого достаточно. Как команда, мы должны сосредоточиться на своем деле, на футболе. Так мы и делаем.

Нельзя просто постоянно вводить новые турниры. Здорово, что Суперлигу больше не обсуждают, но новая Лига чемпионов не слишком хороша. УЕФА продемонстрировал мне эту идею, и я сказал, что мне это не нравится – 10 игр вместо 6, без понятия, как их распределить.

Единственные, кого никогда не спрашивают, – это тренеры, игроки и болельщики. УЕФА не спрашивал нас, Суперлига не спрашивала нас. Все всегда просто: «Играйте больше матчей». Это невозможно.

Самое хорошее – то, что Суперлига не состоялась», – заявил Клопп.

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