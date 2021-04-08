«Барсе» не нравится, как УЕФА и ФИФА делят доходы. Лапорта назвал это причиной участия в Суперлиге в разговоре с Куманом и капитанами клуба

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с главным тренером команды Роналдом Куманом и четырьмя капитанами сине-гранатовых, чтобы прояснить позицию клуба по созданию Суперлиги Европы.

По информации Mundo Deportivo, вчера вечером Лапорта поговорил с Куманом, а сегодня утром – с капитанами «Барселоны».

Президент каталонцев заявил, что «Барса» должна защищать собственные интересы в вопросе создания Суперлиги. Учитывая серьезный экономический кризис, который переживают футбольные клубы из-за пандемии коронавируса, необходимо искать способ получения дополнительных доходов.

По мнению Лапорты, клубы получают слишком мало денег при распределении доходов от УЕФА и ФИФА, особенно – от Лиги чемпионов.

Лапорта поддерживает контакты со всеми сторонами в сложившейся ситуации – и с клубами-основателями Суперлиги, и с национальными федерациями футбола, и с международными футбольными организациями.

Куман и капитаны «Барсы» с пониманием отнеслись к словам Лапорты и приняли его объяснения.

«Барселона» – один из четырех клубов-основателей Суперлиги, которые пока не объявили о выходе из турнира. 8 команд уже отказались от проекта.

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