«Барсе» не нравится, как УЕФА и ФИФА делят доходы. Лапорта назвал это причиной участия в Суперлиге в разговоре с Куманом и капитанами клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с главным тренером команды Роналдом Куманом и четырьмя капитанами сине-гранатовых, чтобы прояснить позицию клуба по созданию Суперлиги Европы.
По информации Mundo Deportivo, вчера вечером Лапорта поговорил с Куманом, а сегодня утром – с капитанами «Барселоны».
Президент каталонцев заявил, что «Барса» должна защищать собственные интересы в вопросе создания Суперлиги. Учитывая серьезный экономический кризис, который переживают футбольные клубы из-за пандемии коронавируса, необходимо искать способ получения дополнительных доходов.
По мнению Лапорты, клубы получают слишком мало денег при распределении доходов от УЕФА и ФИФА, особенно – от Лиги чемпионов.
Лапорта поддерживает контакты со всеми сторонами в сложившейся ситуации – и с клубами-основателями Суперлиги, и с национальными федерациями футбола, и с международными футбольными организациями.
Куман и капитаны «Барсы» с пониманием отнеслись к словам Лапорты и приняли его объяснения.
«Барселона» – один из четырех клубов-основателей Суперлиги, которые пока не объявили о выходе из турнира. 8 команд уже отказались от проекта.
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