По 350 млн евро получат 6 клубов-основателей Суперлиги. По 225 млн – четыре, по 112,5 млн – два, по 100 млн – три

Стало известно, как будут распределяться средства между участниками Суперлиги Европы.

Бюджет турнира – чуть более 3,5 млрд евро. Если у Суперлиги будет 15 клубов-основателей, то средства будут распределены так: по 350 млн евро получат 6 клубов, по 225 млн евро – 4 клуба, по 112,5 млн евро – 2 клуба и по 100 млн евро – три клуба, пишет испанская газета El País, ссылаясь на собственные источники.

Также утверждается, что Суперлигу планируют начать в 2022 году.

Напомним, что на данный момент у турнира есть 12 клубов-основателей. Это «Реал», , «Атлетико», , «Интер», «Милан», , , «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и .