⚡ Судья Вилков пожизненно отстранен от работы на любых футбольных матчах

Арбитр Михаил Вилков больше не сможет работать на футбольных матчах.

41-летний судья пожизненно отстранен от работы на любых играх.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось, что именно Хачатурянц стал инициатором подобного решения.

Вилкова уже отстраняли от работы в нынешнем сезоне, он не обслуживал матчи Премьер-лиги на протяжении девяти туров после игры «Рубина» с «Краснодаром» (1:3) 17 октября, тогда казанцы протестовали против решений арбитра.

Судья находился на испытательном сроке, не справился и вслед за коллегой Алексеем Еськовым заканчивает карьеру в России.

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