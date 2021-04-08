Каррагер о Суперлиге: «Меня тошнит, что репутация «Ливерпуля» так подрывается. Постыдный капитализм «МЮ» меня не удивляет»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер критически отозвался о создании европейской Суперлиги.

«Все, что я слышал от «Ливерпуля» весь этот год, – как сильно они скучают по своим фанатам. Забавно, что голоса с трибуны Коп имеют значение лишь тогда, когда это удобно.

Чем больше я читаю о европейской Суперлиге, тем больше мне кажется, что хозяевам «Ливерпуля» должны нравиться пустые стадионы, потому что все, что они сделали, – это повысили вероятность еще одной массовой забастовки.

Прелесть футбольной лиги в том, что каждое очко имеет значение. Вот почему меня как бывшего игрока «Ливерпуля» тошнит от того, что репутация моего клуба подрывается высокомерием группы владельцев, которые хотят устранить ​​опасность [последствий в случае невыхода в Лигу чемпионов], создавая культуру, в которой нам больше не нужно бороться, чтобы добиться успеха. Это полная противоположность всему, что характерно для футбола – особенно в моем городе.

Быть запятнанным связью с европейской Суперлигой – это уже плохо, но очевидная лидирующая роль «Ливерпуля» в угрозе идеалам конкуренции в футболе – тем самым идеалам, которые позволили клубу выйти из второго дивизиона Англии и стать шестикратными обладателями Кубка и Лиги чемпионов, – это предательство наследия, на котором они просто хотят нажиться.

Постыдный капитализм меня не удивляет. Фанаты «МЮ» согласятся, что с самого первого дня Глейзеры не скрывали того факта, что купили клуб для заработка. Они суммировали свое презрение к болельщикам «Юнайтед», когда внедрили систему, заставляющую владельцев сезонных абонементов платить дополнительные деньги за кубковые матчи.

Но Джон Хенри [владелец «Ливерпуля»] хитрее. Он в первые годы флиртовал с фанатскими группировками и изображал стремление к участию в их жизни, но при этом ему не удается понять культуру Копа.

, , и «Тоттенхэм» также заслуживают таких слов. Эти четыре клуба всегда довольны тем, что могут спрятаться за и «Манчестер Юнайтед», когда работает зенитная артиллерия.

Всякий раз, когда появляются подобные радикальные проекты, это дает каждому возможность ворваться и обвинить так называемую «элиту» в личных интересах. В то же время моралистическое вмешательство УЕФА, Футбольной ассоциации Англии, национальных лиг и любого министра просто смехотворно. «Все дело в деньгах. Все дело в жадности», – говорят они. Ух ты! Да эти организации запрыгнули бы в любую кормушку, если бы только решили, что это сделает их богаче.

Да, на всех уровнях профессиональной игры футбол – это деньги. Представление о том, что английский футбол – это меритократия [«власть достойных»], было мифом с момента образования Премьер-лиги.

Но этим нельзя оправдать попытки дестабилизировать систему без поддержки тех, кто им больше всего нужен – фанатов. Футбольные руководители всегда ошибаются, полагая, что они – самая влиятельная сила в футболе. Они быстро понимают, что без болельщиков они бессильны», – заявил Каррагер в своей колонке.

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