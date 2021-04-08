Невилл о наказании за Суперлигу: «Огромные штрафы, снятие очков, отнимите у них титулы, кого это волнует? Пусть вылетают»

Бывший защитник Гари Невилл перечислил меры, которые нужно принять в отношении клубов, создавших европейскую Суперлигу.

«Как вы вообще можете думать о просмотре Суперлиги здесь [на «Олд Траффорд»], когда вы оставили 14 клубов Премьер-лиги играть друг против друга?

Клубы Чемпионшипа умрут, клубы Английской футбольной лиги (EFL) умрут. Вся футбольная пирамида, система, за которую вы боролись 150 лет, исчезнет из-за шести клубов? Просто позор. Этого никогда не будет.

Если они опубликуют подписанное письмо о намерениях (слова Невилла были сказаны до официального объявления о создании Суперлиги – прим. Sports.ru), эти шесть клубов должны понести суровое наказание.

Огромные штрафы, снятие очков, отнимите у них титулы, кого это волнует? Отдайте титул «Бернли» или . Пусть «Фулхэм» останется, а «Манчестер Юнайтед», и вылетают, потому что эти три клуба – история страны, и именно они должны пострадать больше всего. Клубы должны понимать, что история и традиции этих клубов огромны, но сейчас они оставляют желать лучшего.

«Ливерпуль», серьезно? У меня с ними вообще не самые хорошие отношения – они мне не нравятся, и я им не нравлюсь. Но единственное, что я всегда думал о них – что они были честными, порядочными, они будут заботиться о своих людях. Этого всего больше нет. Забудьте об этом», – сказал Невилл.

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