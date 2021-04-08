Подольски о Суперлиге: «Отвратительный проект. Я разочарован, что мои бывшие клубы участвуют»

Бывший игрок сборной Германии Лукас Подольски критически высказался об идее создания европейской Суперлиги.
«Проснувшись сегодня, я узнал безумную новость.
Это оскорбляет мои убеждения: футбол – это счастье, свобода, страсть, болельщики, он для всех. Этот проект отвратителен, бесчестен, и я разочарован, что в нем участвуют клубы, которые я представлял. Боритесь с этим!» – написал футболист в твиттере, добавив тег #StopTheSuperLeague («остановите Суперлигу» – прим.).
Подольски защищал цвета «Арсенала» и «Интера», которые, как сообщается, принимают участие в создании нового турнира.
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