Подольски о Суперлиге: «Отвратительный проект. Я разочарован, что мои бывшие клубы участвуют»

Теги Лукас Подольски Интер премьер-лига Англия серия А Италия Антальяспор высшая лига Турция Арсенал Суперлига Европы Футбол

Бывший игрок сборной Германии Лукас Подольски критически высказался об идее создания европейской Суперлиги.

«Проснувшись сегодня, я узнал безумную новость.

Это оскорбляет мои убеждения: футбол – это счастье, свобода, страсть, болельщики, он для всех. Этот проект отвратителен, бесчестен, и я разочарован, что в нем участвуют клубы, которые я представлял. Боритесь с этим!» – написал футболист в твиттере, добавив тег #StopTheSuperLeague («остановите Суперлигу» – прим.).

Подольски защищал цвета «Арсенала» и «Интера», которые, как сообщается, принимают участие в создании нового турнира.

Суперлига делает невозможное: она объединила УЕФА, ФИФА, АПЛ, Ла Лигу, Фергюсона, Тебаса, Макрона и Прядкина. Они все против

В футболе революция 🚨 Из-за Суперлиги могут остановить Лигу чемпионов и Лигу Европы

Суперлига официально создана: кто инициатор, чьи деньги, почему сейчас

Пока вы спали, появилась Суперлига. Максимально короткий пересказ

Опрос

Вы рады созданию Суперлиги?
97162 голосa
Да
33%
Флорентино Перес
Нет
67%
Гари Невилл

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья