Подольски о Суперлиге: «Отвратительный проект. Я разочарован, что мои бывшие клубы участвуют»

Бывший игрок сборной Германии критически высказался об идее создания европейской Суперлиги.

«Проснувшись сегодня, я узнал безумную новость.

Это оскорбляет мои убеждения: футбол – это счастье, свобода, страсть, болельщики, он для всех. Этот проект отвратителен, бесчестен, и я разочарован, что в нем участвуют клубы, которые я представлял. Боритесь с этим!» – написал футболист в твиттере, добавив тег #StopTheSuperLeague («остановите Суперлигу» – прим.).

Подольски защищал цвета «Арсенала» и «Интера», которые, как сообщается, принимают участие в создании нового турнира.

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