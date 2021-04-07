Возвращение Неймара в «Барсу» невозможно. В клубе понимают, что на бразильца нет денег

Нападающий Неймар не вернется в «Барселону» и, вероятно, останется в «ПСЖ».

Как пишет Marca, возвращение бразильца в каталонский клуб невозможно, поскольку «Барса» испытывает серьезные финансовые проблемы.

Сообщалось, что оценивает Неймара в 70-80 миллионов евро, однако очевидно, что руководство «ПСЖ» не отпустит форварда за такие деньги. Marca, ссылаясь на свои источники, утверждает, что парижане запросят за бразильца как минимум 150 миллионов евро.

Кроме того, каталонцы не готовы удовлетворить и финансовые запросы Неймара. Сейчас он зарабатывает около 70 млн евро в год. «Барса» не способна платить такие деньги из-за больших долгов и желания сохранить в составе Лионеля Месси.

Ради перехода в «Барселону» Неймару пришлось бы пойти на значительное понижение зарплаты. Как пишет Marca со ссылкой на источники в «ПСЖ», французский клуб не будет понижать зарплату форварду. По этой причине, вероятно, бразилец сделает выбор в пользу парижан.

Отмечается, что президент «Барсы» хотел бы пригласить Неймара, но на данный момент у клуба нет такой возможности.

В этом сезоне 29-летний футболист провел 13 матчей в Лиге 1, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.

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