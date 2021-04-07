Неймар, Каземиро, Гюндоган и Пулишич претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В список вошли нападающий «ПСЖ» Неймар, полузащитник «Реала» Каземиро, хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган и полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич.
Первые полуфинальные матчи турнира пройдут 27 и 28 апреля, ответные – 4 и 5 мая.
Вот какими будут полуфиналы Лиги чемпионов: «ПСЖ», «Реал», «Сити» и «Челси». И кто теперь фаворит?
Пеп сломал проклятье ЛЧ: впервые за пять лет вывел «Сити» в полуфинал. Всего 4 игрока остались с прошлого (и первого) раза для клуба
«Реал» собрал убойный центр Модрич-Каземиро-Кроос всего за 60 млн евро. Даже Лука Йович обошелся дороже