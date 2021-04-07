Неймар, Каземиро, Гюндоган и Пулишич претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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УЕФА назвал футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В список вошли нападающий «ПСЖ» Неймар, полузащитник «Реала» Каземиро, хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган и полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич.

Первые полуфинальные матчи турнира пройдут 27 и 28 апреля, ответные – 4 и 5 мая.

Вот какими будут полуфиналы Лиги чемпионов: «ПСЖ», «Реал», «Сити» и «Челси». И кто теперь фаворит?

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