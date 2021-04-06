«Спартак»: «Клуб осуждает любые формы расизма. Надеемся, что КДК справедливо рассмотрит все нарушения регламента на матче с «Локо»

Глава департамента по связям с общественностью Антон Фетисов выступил с заявлением по поводу оскорблений в адрес вратаря «Локомотива» со стороны фанатов красно-белых.

«Спартак» осуждает любые формы проявления расизма и ведет постоянную работу по искоренению и недопущению любых действий, носящих дискриминационный характер в отношении кого бы то ни было.

В то же время мы надеемся, что КДК справедливо рассмотрит все зафиксированные случаи нарушения регламента на матче ив» – «Спартак», – сказал Фетисов.

КДК РФС рассмотрит оскорбления Гильерме болельщиками «Спартака» сегодня. Красно-белые обвинили голкипера в провоцировании болельщиков «Спартака». С заявлением по поводу этой ситуации выступила организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE).

В 2018 и 2020 годах фанаты «Спартака» уже скандировали оскорбления в адрес голкипера «Локо». В обоих случаях клуб был наказан штрафом и частичным закрытием трибун на стадионе.