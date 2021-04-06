Гильерме пригласят на заседание КДК РФС

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о предстоящем рассмотрении дела об оскорблениях вратаря «Локомотива» Гильерме болельщиками «Спартака».

«На заседание приглашены представители обоих клубов – и «Спартака», и «Локомотива». Также мы пригласили самого Гильерме», – сообщил Григорьянц.

Сегодня стало известно, что КДК РФС рассмотрит оскорбления Гильерме болельщиками «Спартака» во вторник.

«Спартак» обвинил Гильерме в провоцировании болельщиков красно-белых.

В 2018 и 2020 годах фанаты «Спартака» уже скандировали оскорбления в адрес голкипера «Локо». В обоих случаях клуб был наказан штрафом и частичным закрытием трибун на стадионе.

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