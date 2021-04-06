Гильерме пригласят на заседание КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о предстоящем рассмотрении дела об оскорблениях вратаря «Локомотива» Гильерме болельщиками «Спартака».
«На заседание приглашены представители обоих клубов – и «Спартака», и «Локомотива». Также мы пригласили самого Гильерме», – сообщил Григорьянц.
Сегодня стало известно, что КДК РФС рассмотрит оскорбления Гильерме болельщиками «Спартака» во вторник.
«Спартак» обвинил Гильерме в провоцировании болельщиков красно-белых.
В 2018 и 2020 годах фанаты «Спартака» уже скандировали оскорбления в адрес голкипера «Локо». В обоих случаях клуб был наказан штрафом и частичным закрытием трибун на стадионе.