Гильерме пригласят на заседание КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о предстоящем рассмотрении дела об оскорблениях вратаря «Локомотива» Гильерме болельщиками «Спартака».

«На заседание приглашены представители обоих клубов – и , и «Локомотива». Также мы пригласили самого Гильерме», – сообщил Григорьянц.

Сегодня стало известно, что КДК РФС рассмотрит оскорбления болельщиками «Спартака» во вторник.

«Спартак» обвинил Гильерме в провоцировании болельщиков красно-белых.

В 2018 и 2020 годах фанаты «Спартака» уже скандировали оскорбления в адрес голкипера . В обоих случаях клуб был наказан штрафом и частичным закрытием трибун на стадионе.