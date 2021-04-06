Андреа Пирло: «Поставил бы себе 6 из 10 за сезон»

Главный тренер прокомментировал свою работу в дебютном сезоне.

«Все тренеры каждый день должны чувствовать, что им есть что доказывать, не говоря уже обо мне, ведь это мой первый тренерский опыт. Футбол был моей мечтой с самого детства, и я продолжу усердно работать, чтобы расти.

Себе бы я поставил за сезон 6 из 10. Я знаю, что должен делать больше, и когда нет результатов, первый, кто несет ответственность, это тренер.

Моя идея в футболе – доминирование на поле и прессинг соперника. По ряду причин нам не удалось реализовать это в полной мере, но команда очень этого хочет, мы продолжаем работать на этим», – сказал Пирло.