Андреа Пирло: «Цель «Юве» – топ-4. «Беневенто» лишил нас чемпионских амбиций»

Главный тренер «Ювентуса» подвел итоги перенесенного матча 3-го тура Серии А с (2:1).

«Мы потеряли некоторое количество очков по ходу сезона, но когда играешь с такой волей к победе, когда сражаешься за других игроков, то добиваешься нужных результатов.

Слухи не сбивают меня с толку. Я знаю, что характерно для моей работы.

Мы встали на наш путь в августе. Я прививал команде определенный стиль, и у нас все получалось на протяжении части сезона, а затем мы больше не могли работать должным образом из-за потери игроков. Было слишком мало времени для совместной работы.

В некоторых матчах мы были слишком уставшими, в других считали, что победа нам обеспечена, и в итоге ее упускали. Мы пытались побеждать в некоторых играх за счет индивидуальных качеств игроков. Но Серия А – сложный турнир.

В этом сезоне многое было сделано не так, но я бы снова поступил так же. Первый год сложен, надо верить в свои идеи и отдаваться работе. Это самый тяжелый чемпионат для каждого из нас, но от него будет польза в дальнейшем.

Цель – топ-4, потому что добраться до вершины таблицы тяжело. Нам надо выиграть мини-турнир длиной в 10 матчей и выиграть Кубок Италии.

Мы сожалеем и по поводу Лиги чемпионов, и по поводу чемпионата. Когда ты работаешь в «Юве», нужно не выбирать между целями, а достигать их.

«Беневенто» лишил нас чемпионских амбиций. У нас была возможность пройти дальше в ЛЧ, и вчера мы просто вышли из себя во время просмотра игр ЛЧ», – сказал Пирло Sky Sport Italia.

«Интер» на 11 очков опережает «Милан», на 12 – «Ювентус». До конца Серии А 9 туров