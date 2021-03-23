Пирло о встрече Аньелли с Аллегри: «Если я поужинаю с Мальдини, это не значит, что я стану тренером «Милана»

Главный тренер высказался о встрече президента клуба с бывшим главным тренером команды .

«Президент предупредил меня, что эта встреча состоится. Есть вещи, которые не связаны с футболом. Между Аллегри и Аньелли сохраняются дружеские отношения.

Если я поужинаю с Мальдини (сейчас он занимает пост технического директора «Милана» – Sports.ru), это не значит, что я стану тренером «Милана». Я каждый день общаюсь с Аньелли. Мы разговариваем обо всем. Он уверен во мне, и это вселяет спокойствие.

Игра с «Наполи» не будет решающей, но имеет важное значение. Чемпионат – длинный турнир. Встретятся две команды с одинаковыми целями, которые хотят получить три очка.

Давление присутствует. Сначала мы хотели бороться за первое место, теперь – за попадание в Лигу чемпионов. Мы знаем, что находимся под давлением», – сказал Пирло.

«Ювентус» сыграет с «Наполи» в перенесенном матче 3-го тура Серии А. Матч состоится завтра, 7 апреля, и начнется в 19:45 по московскому времени.

Сейчас «Ювентус» опережает по дополнительным показателям. Обе команды набрали по 56 очков, проведя по 28 матчей в чемпионате.