Гарет Бэйл: «Я планирую вернуться в «Реал». Хочу отыграть там еще год после Евро»

Полузащитник «Тоттенхэма» , права на которого принадлежат , заявил, что планирует вернуться в мадридский клуб.

– Не отлекают ли вас разговоры о будущем от игр за сборную?

– Нет, меня ничего не отвлекает. Главная причина моего перехода в в этом году – мое желание играть в футбол. Это было на первом месте.

Я хотел чувствовать игровой ритм перед . Мой план – провести сезон в «Тоттенхэме», а после Евро вернуться в «Реал» и отыграть еще год там. Я собираюсь вернуться. По крайней мере, таков мой план, – сказал Бэйл.

Срок действующего контракта валлийца с «Реалом» истекает летом 2022 года. Сообщалось, что главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан категорически против возвращения Бэйла.

В этом сезоне 31-летний хавбек провел 12 матчей в АПЛ, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Его полную статистику можно изучить здесь.

Бэйл снова разрывает АПЛ. Почему он так долго возвращался и есть ли шанс спасти сезон?