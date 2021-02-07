Гарет Бэйл: «Я планирую вернуться в «Реал». Хочу отыграть там еще год после Евро»

Полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат «Реалу», заявил, что планирует вернуться в мадридский клуб.
– Не отлекают ли вас разговоры о будущем от игр за сборную?
– Нет, меня ничего не отвлекает. Главная причина моего перехода в «Тоттенхэм» в этом году – мое желание играть в футбол. Это было на первом месте.
Я хотел чувствовать игровой ритм перед Евро. Мой план – провести сезон в «Тоттенхэме», а после Евро вернуться в «Реал» и отыграть еще год там. Я собираюсь вернуться. По крайней мере, таков мой план, – сказал Бэйл.
Срок действующего контракта валлийца с «Реалом» истекает летом 2022 года. Сообщалось, что главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан категорически против возвращения Бэйла.
В этом сезоне 31-летний хавбек провел 12 матчей в АПЛ, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Его полную статистику можно изучить здесь.
Бэйл снова разрывает АПЛ. Почему он так долго возвращался и есть ли шанс спасти сезон?