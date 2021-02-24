Зидан категорически против возвращения Бэйла в «Реал» (Defensa Central)

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не заинтересован в возвращении вингера Гарета Бэйла.

Валлиец проводит сезон на правах аренды в «Тоттенхэме» и в феврале после неудачного старта сезона закрепился в основном составе «шпор».

Несмотря на успешное выступление 31-летнего хавбека (5 голов в 5 последних матчах), француз категорически против его возвращения, полагая, что его присутствие может негативно повлиять на команду.

Вне зависимости от того, как Бэйл закончит сезон в «Тоттенхэме», Зидан не хочет видеть его в «Реале», утверждает Defensa Central.

За весь прошлый сезон Бэйл сыграл за «Мадрид» всего в 16 матчах Ла Лиги, а концовку первенства практически полностью провел на скамейке запасных или вне заявки.

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