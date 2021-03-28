Левандовски подтвердил, что пропустит ответный матч с «ПСЖ»

Форвард «Баварии» продолжает восстановление после травмы колена, полученной в составе сборной Польши во время матча квалификации чемпионата мира 2022 года против Андорры.

Как передает Deutsche Welle, 32-летний форвард в эфире Sky Sports подтвердил, что не сможет сыграть против «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала 13 апреля.

В текущем сезоне Левандовски забил 35 голов за 25 игр в Бундеслиге. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Бавария» – «ПСЖ» – 0:1. Мбаппе забил на 3-й минуте. Текстовый онлайн есть