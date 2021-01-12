Роналду – второй игрок после Левандовского, забивший 25 голов в топ-5 лигах в этом сезоне

Теги Бавария Криштиану Роналду Ювентус бундеслига Германия серия А Италия Наполи Роберт Левандовски Футбол

«Ювентус» принимает «Наполи» (1:0, перерыв) в перенесенном матче 3-го тура Серии А.

Нападающий туринцев Криштиану Роналду открыл счет в этой игре, забив 25-й гол в этом розыгрыше итальянского чемпионата.

36-летний португалец стал вторым футболистом, выступающим в топ-5 лигах, которому в этом сезоне покорилась эта отметка. Ранее ее преодолел нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, на счету которого 35 мячей в 25 матчах Бундеслиги.

С полной статистикой форварда «Ювентуса» можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Юве» и «Наполи».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья