Роналду – второй игрок после Левандовского, забивший 25 голов в топ-5 лигах в этом сезоне

«Ювентус» принимает (1:0, перерыв) в перенесенном матче 3-го тура Серии А.

Нападающий туринцев открыл счет в этой игре, забив 25-й гол в этом розыгрыше итальянского чемпионата.

36-летний португалец стал вторым футболистом, выступающим в топ-5 лигах, которому в этом сезоне покорилась эта отметка. Ранее ее преодолел нападающий «Баварии» , на счету которого 35 мячей в 25 матчах Бундеслиги.

С полной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Юве» и «Наполи».