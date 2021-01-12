Роналду – второй игрок после Левандовского, забивший 25 голов в топ-5 лигах в этом сезоне

«Ювентус» принимает «Наполи» (1:0, перерыв) в перенесенном матче 3-го тура Серии А.
Нападающий туринцев Криштиану Роналду открыл счет в этой игре, забив 25-й гол в этом розыгрыше итальянского чемпионата.
36-летний португалец стал вторым футболистом, выступающим в топ-5 лигах, которому в этом сезоне покорилась эта отметка. Ранее ее преодолел нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, на счету которого 35 мячей в 25 матчах Бундеслиги.
С полной статистикой форварда «Ювентуса» можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Юве» и «Наполи».