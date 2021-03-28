Ассистент судьи взял автограф у Холанда после матча «Ман Сити» – «Боруссия»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА судьи Октавиан Шовре Эрлинг Холанд Футбол

Ассистент главного судьи матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити»«Боруссия» Дортмунд (2:1) Октавиан Шовре попросил форварда гостей Эрлинга Холанда дать ему автограф.

Рефери обратился к футболисту в подтрибунном помещении после матча. Норвежец расписался на желтой и красной карточках.

Ответная игра пройдет 14 апреля в Дортмунде.

 
 
 
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Публикация от Sports.ru (@sportsru)

Фото: скриншот трансляции BT Sport

Вы еще не видели Холанда таким изящным! «Дортмунд» забил важный мяч в гостях, но «Сити» все равно вырвал победу

Возможно, у «Боруссии» украли гол: судья увидел фол Беллингема, хотя он перехитрил Эдерсона и сначала сыграл в мяч

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