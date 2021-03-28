Ассистент судьи взял автограф у Холанда после матча «Ман Сити» – «Боруссия»

Ассистент главного судьи матча 1/4 финала чемпионов – Дортмунд (2:1) Октавиан Шовре попросил форварда гостей дать ему автограф.

Рефери обратился к футболисту в подтрибунном помещении после матча. Норвежец расписался на желтой и красной карточках.

Ответная игра пройдет 14 апреля в Дортмунде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sports.ru (@sportsru)

Фото: скриншот трансляции BT Sport

Вы еще не видели Холанда таким изящным! «Дортмунд» забил важный мяч в гостях, но «Сити» все равно вырвал победу

Возможно, у «Боруссии» украли гол: судья увидел фол Беллингема, хотя он перехитрил Эдерсона и сначала сыграл в мяч