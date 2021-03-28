Ассистент судьи взял автограф у Холанда после матча «Ман Сити» – «Боруссия»

Ассистент главного судьи матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд (2:1) Октавиан Шовре попросил форварда гостей Эрлинга Холанда дать ему автограф.
Рефери обратился к футболисту в подтрибунном помещении после матча. Норвежец расписался на желтой и красной карточках.
Ответная игра пройдет 14 апреля в Дортмунде.
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Фото: скриншот трансляции BT Sport
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