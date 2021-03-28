Семак об отмененном голе: «Заигран фол, не заигран – этот вопрос мне непонятен»

Главный тренер рассказал о споре со своим коллегой из «Химок» относительно отмененного гола в первом тайме, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Спор с Черевченко после отмененного гола – методический или эмоциональный?

– Методический. Обсуждали фол Ловрена. Судейский комитет обсуждал гол , когда Карпин сказал, что его нельзя было засчитывать. Решили, что момент был заигран, уже после руки последовала передача – то есть не прямое нарушение, которое привело к голу.

Я объяснил Черевченко, что думаю. Заигран, не заигран – был фол на Кузяеве, когда нам забил , но этот момент никто не пересматривал. Этот вопрос мне непонятен, – сказал Семак.

Судья отменил гол «Зенита» «Химкам» после просмотра повтора. Ловрен ударил Тихого локтем в лицо по ходу атаки