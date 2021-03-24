КДК не будет изучать слова диктора-актера «Не трогайте лошадей, они нам будут нужны на скачках» на матче «Ростов» – «Спартак»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет изучать высказывания диктора на стадионе во время матча «Ростов» – «Спартак» (2:3).

Фанаты обеих команд скандировали оскорбления в адрес . Диктор отреагировал на эти кричалки: «Уважаемые болельщики, не трогайте лошадей! Они нам будут нужны еще на скачках».

«Что касается Премьер-лиги, то в повестке дня обычные вопросы. Можно отметить, что будет рассмотрен рапорт по матчу и , на котором было несколько видов дисциплинарных нарушений: использование пиротехники, ее бросание, скандирование, нарушение санитарного регламента.

Что касается слов диктора, то в рапорте этот эпизод не указан, поэтому рассматриваться не будет», – сказал Григорьянц.

В качестве приглашенного диктора на игре выступал актер озвучивания Радик Мухаметзянов, известный в частности по работе над сериалом «Острые козырьки».