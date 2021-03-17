Главный тренер «Зенита» высказался о чемпионской гонке в .

– Вы победили . Отрыв от — четыре очка. Как вы оцениваете вероятность титула?

— Я всегда стараюсь избегать прогнозов. Есть математика — нужно набрать определенное число очков, чтобы стать чемпионами. И мы должны ориентироваться на себя, потому что главный плюс данной ситуации — все в наших руках.

Но плюс может стать минусом, если мы дадим слабину и оступимся, позволив «Спартаку» приблизиться. Четыре очка — это очень маленький отрыв. Одна осечка — и мы уже в пределах досягаемости.

— Если выиграет золото, вы станете первым после Романцева тренером, побеждавшим в чемпионате России три года подряд. Вас это мотивирует?

— Я слышал об этом. Но на данный момент меня это не заботит. У меня есть круг обязанностей: тренировочный процесс, жизнедеятельность команды. Мне есть о чем думать. Это больше муссируется в прессе. Это же статистика — любые серии когда-то случались и могут повториться, – сказал Семак.