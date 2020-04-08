«МЮ» следит за ситуацией вокруг Доннаруммы. «Милан» не может согласовать с вратарем новый контракт

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Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб в летнее трансферное окно.

За ситуацией вокруг голкипера, срок действующего контракта которого с «Миланом» истекает летом этого года, следит «Манчестер Юнайтед». Клуб думает о подписании соглашения с вратарем, пишет Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Агент футболиста Мино Райола требует для него контракт с зарплатой 10 млн евро в год. «Милан» не может столько платить игроку и надеется найти компромисс. Клуб готов повысить зарплату итальянцу, который сейчас получает 6 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему голкиперу проявляют «Челси» и «ПСЖ».

В этом сезоне Доннарумма провел 25 матчей в Серии А, 8 из них – на ноль. Его полную статистику можно изучить здесь.

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