«ПСЖ» хочет подписать Доннарумму. Игрок пока не продлил контракт с «Миланом», срок которого истекает летом

«ПСЖ» проявляет интерес к вратарю .

Спортивный директор парижан Леонардо хорошо знает итальянца еще со времен работы в «Милане», он долгое время убеждает игрока присоединиться к , пишет ESPN со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

«Милан» отказался продать Доннарумму в «ПСЖ» за 20 млн евро в 2019 году, но твердо намерен заполучить 21-летнего голкипера. Этим летом срок действующего контракта вратаря с «Миланом» истекает, так что он уже сейчас может вести переговоры с заинтересованными клубами.

Ранее стало известно, что «Милан» готов платить Доннарумме 7,5 млн евро в год по долгосрочному контракту, но агент игрока настаивает на 10 млн евро в год с более коротким сроком соглашения. Как утверждается, Райола хочет, чтобы Доннарумма стал вторым вратарем по размеру зарплаты в мировом футболе (после Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед»).

Если «Милан» или любой другой клуб удовлетворят финансовые запросы стороны игрока, то он станет вторым голкипером мира по зарплате. Столько же получает вратарь «Атлетико» Ян Облак.

В этом сезоне Доннарумма провел 20 матчей в Серии А, 7 из них – на ноль. Его статистику можно изучить здесь.