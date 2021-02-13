Райола запросил зарплату 10 млн евро и контракт на 1-2 года для Доннаруммы у «Милана». «Челси» и «ПСЖ» игрок интересен

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма пока не подписал новый контракт с «Миланом», хотя срок действующего соглашения истекает этим летом.

Клуб работает над продлением контракта с игроком. Агент Мино Райола запросил для футболиста зарплату в размере 10 млн евро в год, причем сторона игрока хочет подписать с «Миланом» краткосрочный контракт – на год или два.

Технический директор предложил футболисту 5-летний контракт с зарплатой 7,5 млн евро в год. Также в предложенном итальянцу соглашении не прописана сумма выкупа.

Интерес к 22-летнему голкиперу проявляют и . Клубы могут подписать футболиста на правах свободного агента, пишет журналист Николо Скира.

В этом сезоне Доннарумма провел 23 матча в Серии А, 7 из них – на ноль. Его статистику можно изучить здесь.