Доннарумма хочет 10 млн евро в год, «Милан» предлагает 7 млн и бонусы

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«Милан» пока не договорился о новом контракте с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, который 30 июня может стать свободным агентом.

«Россонери» расходятся с Мино Райолой, агентом 21-летнего игрока сборной Италии, по трем пунктам, но руководство клуба настроено оптимистично, сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, Доннарумма хотел бы зарабатывать 10 млн евро в год, тогда как «Милан» предлагает 7 млн плюс бонусы.

Также стороны не могут согласовать опцию выкупа голкипера. Клуб настаивает на сумме не менее 40 млн евро, пожелание Райолы – не более 30 млн.

Нет единого мнения и по длительности контракта. «Россонери» рассчитывают продлить его на четыре года, тогда как Доннарумма планирует заключить соглашение на меньший срок.

В январе переговоры по голкиперу были приостановлены из-за зимних трансферов «Милана».

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