Доннарумма хочет 10 млн евро в год, «Милан» предлагает 7 млн и бонусы

«Милан» пока не договорился о новом контракте с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, который 30 июня может стать свободным агентом.
«Россонери» расходятся с Мино Райолой, агентом 21-летнего игрока сборной Италии, по трем пунктам, но руководство клуба настроено оптимистично, сообщает Corriere della Sera.
По данным источника, Доннарумма хотел бы зарабатывать 10 млн евро в год, тогда как «Милан» предлагает 7 млн плюс бонусы.
Также стороны не могут согласовать опцию выкупа голкипера. Клуб настаивает на сумме не менее 40 млн евро, пожелание Райолы – не более 30 млн.
Нет единого мнения и по длительности контракта. «Россонери» рассчитывают продлить его на четыре года, тогда как Доннарумма планирует заключить соглашение на меньший срок.
В январе переговоры по голкиперу были приостановлены из-за зимних трансферов «Милана».