«Прямо на линии». Матич приклеил скриншот момента с голом Роналду Сербии на место Бруну в раздевалке «МЮ»

Полузащитник Неманя Матич, ранее выступавший за сборную Сербии, пошутил над партнером по команде , который играет за сборную Португалии.

В концовке недавнего матча квалификации чемпионата мира 2022 года между Португалией и Сербией (2:2) форвард Криштиану Роналду пробил по воротам, но защитник сербской команды Стефан Митрович в подкате вынес мяч. Судьи во главе с Данни Маккели посчитали, что в этом эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано.

Матич распечатал скриншот этого эпизода так, чтобы мяч находился на линии ворот, и приклеил его на место Фернандеша в раздевалке «Юнайтед». 32-летний серб выложил фотографию места Бруну с подписью: «Прямо на линии. Теперь все понятно?» Также Матич отметил в публикации и Бруну Фернандеша, и .

Фото: инстаграм Немани Матича

Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку