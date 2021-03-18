Артем Ребров: «Как мне говорили, Акинфеев перешел на диету Овчинникова, Слуцкий тоже пробовал»

Теги Спартак Игорь Акинфеев Артем Ребров Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сергей Овчинников Футбол

Вратарь «Спартака» Артем Ребров в своем блоге на Sports.ru рассказал о работе в сборной России с Сергеем Овчинниковым.

«Тренером вратарей тогда был Овчинников – это постоянные шутки-прибаутки, человек вечно на юморе.

Он сразу рассказал историю, как пропустил смешной гол на сборах. Шла наполовину подача, наполовину удар, Овчинникову показалось, что мяч уходит за лицевую. Он разворачивается к мальчикам за воротами и говорит: «Давайте быстрее». А они ему испуганно: «Дядя!» И пальцем показывают на сетку. Иваныч поворачивается, а мяч в воротах уже.

Как раз тогда Овчинников сильно похудел. Я спросил: «Иваныч, а ты чего так сбросил-то? Ты же всегда такой здоровый был». Он сказал, что все это благодаря особой диете – надо есть один раз в день, но сколько хочешь. Как мне говорили, Акинфеев тоже на нее перешел, Слуцкий точно пробовал», – написал Ребров.

Ребров вспоминает время в сборной: шутки Овчинникова, баттлы Дзюбы и Слуцкого, обстрел в Черногории

Овчинников ест один раз в день и что угодно, пьет много пепси, не завтракает. Диетологи отвечают, нормально ли это

Опрос

Ну такую Словакию сборная России точно должна обыгрывать! Согласны?
9267 голосов
Да, наши победят
1.90 Сборная России по футболу
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Ничья на выезде – тоже неплохо
3.30 квалификация ЧМ-2022
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Нет, Словакия выиграет
4.50 сборная Словакии по футболу
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья