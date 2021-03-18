Артем Ребров: «Как мне говорили, Акинфеев перешел на диету Овчинникова, Слуцкий тоже пробовал»

Вратарь в своем блоге на Sports.ru рассказал о работе в сборной России с .

«Тренером вратарей тогда был Овчинников – это постоянные шутки-прибаутки, человек вечно на юморе.

Он сразу рассказал историю, как пропустил смешной гол на сборах. Шла наполовину подача, наполовину удар, Овчинникову показалось, что мяч уходит за лицевую. Он разворачивается к мальчикам за воротами и говорит: «Давайте быстрее». А они ему испуганно: «Дядя!» И пальцем показывают на сетку. Иваныч поворачивается, а мяч в воротах уже.

Как раз тогда Овчинников сильно похудел. Я спросил: «Иваныч, а ты чего так сбросил-то? Ты же всегда такой здоровый был». Он сказал, что все это благодаря особой диете – надо есть один раз в день, но сколько хочешь. Как мне говорили, Акинфеев тоже на нее перешел, Слуцкий точно пробовал», – написал Ребров.

Ребров вспоминает время в сборной: шутки Овчинникова, баттлы Дзюбы и Слуцкого, обстрел в Черногории

Овчинников ест один раз в день и что угодно, пьет много пепси, не завтракает. Диетологи отвечают, нормально ли это