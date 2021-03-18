Соболев о прическе Роналдо на ЧМ-2002: «Сделаю такую, если выйдем в полуфинал Евро»

Форвард и сборной России Александр Соболев пообещал сменить имидж в случае удачного выступления национальной команды на .

Оргкомитет матчей турнира в Санкт-Петербурге опубликовал в соцсети «ВКонтакте» видеоролик, на котором действующие футболисты российской сборной «примерили» на себя прически звезд прошлых лет.

Соболеву досталась стрижка, которую игроки посчитали похожей на ту, с которой выступал на победном для сборной Бразилии ЧМ-2002.



«Я примерно таким и был, только без челки, лысым просто. Если выйдем в полуфинал чемпионата Европы, то сделаю такую прическу», – сказал Соболев.

Скриншот: видео оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге

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