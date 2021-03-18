Роналду определится с будущим к маю. Он близок к тому, чтобы остаться в «Юве»

Нападающий «Ювентуса» определится со своим будущим до конца этого сезона.

Португалец решит, останется ли он в клубе, к маю. 36-летний форвард планирует встретиться с президентом и спортивным директором , чтобы объявить о своем решении.

Такой срок был установлен клубом, который хочет точно знать о намерениях Роналду во время планирования летнего трансферного окна. Если игрок решит уйти, у «Ювентуса» будет больше возможностей совершать крупные сделки. При этом сейчас более вероятным кажется вариант, при котором Роналду останется в итальянском клубе.

«Реалу», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» будет сложно подписать контракт с Роналду из-за последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

В этом сезоне португалец забил 23 гола в 24 матчах Серии А. Его полную статистику можно изучить здесь.