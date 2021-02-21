Роналду нет в списке неприкасаемых «Юве». Клуб точно не продаст Кьезу, Кулусевски, де Лигта, Артура и Данило летом

Стало известно, каких футболистов «Ювентус» точно не продаст в летнее трансферное окно.
В список «неприкасаемых» игроков не вошел нападающий Криштиану Роналду. «Юве» точно не отпустит Федерико Кьезу, Деяна Кулусевски, Маттейса де Лигта, Артура и Данило летом, пишет Football Italia, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.
«Ювентус» может расстаться с остальными игроками, если получит предложение, которое устроит клуб.
В случае, если продать Роналду не удастся, из «Ювентуса», скорее всего, уйдет Пауло Дибала. Срок действующего контракта аргентинца с клубом истекает летом 2022 года, а в этом сезоне он почти не играл за «Юве» из-за травм.