Артем Дзюба: «Для меня игра за сборную – не пустой звук. Много недоброжелателей вокруг нас, победили крепкую команду»

Форвард сборной России Артем Дзюба поделился мыслями после победы над Словенией (2:1) в квалификации ЧМ-2022.

«На бумаге было 50 на 50. Словения – крепкая команда, мы понимали с ребятами, что нужно побеждать любой ценой. Приятно победить такую команду, приятно забить Облаку, это дорогого стоит.

Для меня игра за сборную – не пустой звук, всегда играю как в последний раз. Я отдаюсь полностью на поле, это вершина всего. Много недоброжелателей вокруг нас, победили крепкую команду. Мы победили и безумно счастливы.

Я наслаждался от давления перед матчем, мы футболисты с детства, всегда кто-то чем-то недоволен. Мы очень дружны, у нас потрясающий коллектив, умирали друг за друга, ложились под мячи, за счет этого мы и побеждаем таких мастеров, как Иличич. Физически я себя чувствовал прекрасно.

? Они неприятная команда, не подарок, будет трудный матч. Нам нужно максимально набирать очки, – сказал Дзюба в эфире канала «Матч Премьер».

Дзюба уложил Словению дублем. Остался всего гол до Кержакова, потом будет новая цель – рекорд Блохина

