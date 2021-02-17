«Ну ладно, сволочь, я тебе создам максимальный уровень геморроя. Пусть меня убьют, но я буду сопротивляться». Слуцкий о реакции на предвзятость судей

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в «Коммент.Шоу» прокомментировал судейство в последних матчах команды. 

– Вы сейчас, играя с «Зенитом», чувствовали предвзятость? 

– Нет. 

– А с «Химками» в последнем туре? 

– Чувствовал. Это чувство. Я никого ни в чем не обвиняю. Дело не в том, что там мы выиграли, а тут проиграли. Это было и в наших хороших матчах, но я все равно чувствовал. 

Это ощущение. Ты настолько вовлекаешься в игру, что, когда стоишь, ты понимаешь – это реально ошибка или нет, потому что ты каждый эпизод через себя пропускаешь и энергетикой влияешь на это все. Если в Голландии и Англии этого ощущения вообще нет, оно просто улетучивается, то в чемпионате России в первые 10 минут ты понимаешь – что и как. 

Почему, например, у тренеров появляется агрессия? Ты думаешь: «Ну ладно, сволочь, ты хочешь как-то тут решить результат, и, чтобы все было хорошо, я тебе создам максимальный уровень геморроя, чтобы каждое твое решение оспаривалось». У нас Кузьмин уже получил столько красных карточек в сезоне – он столько за всю футбольную карьеру не получал. С «Химками», по-моему, уже третья красная. 

Еще раз повторю: коммуникации нет. Поэтому я пытаюсь привлечь к этому какое-то внимание, говоря о статистике, о работе ВАР. 

– То есть вы сознательно делаете так, чтобы судья находился в стрессе? 

– Да, во время игры, да. Если я вижу, что он судит как судит, я минимально не реагирую ни на одно решение судьи. Если вижу, чувствую, ощущаю, что это не так, то я пытаюсь создать ему максимальный уровень дискомфорта. То есть пусть меня убьют, но я буду сопротивляться. Не так, что: давайте убивайте, я готов. Нет, я чем-то но отвечу, чтобы жизнь малиной не казалась, – сказал Слуцкий.

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