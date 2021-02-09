Леонид Слуцкий: Судьям нужно работать не на свой карман. В этой области вероятна коррупция, все понимают»

Главный тренер высказался о судействе в России.

– Что нужно сделать для того, чтобы судей перестали оскорблять и начали уважать?

– Отвечу вопросом на вопрос. Что нужно сделать работникам ДПС в нашей стране, чтобы их начали уважать?

– Работать на обеспечение безопасности, а не…

– Не на свой карман, правильно. То же самое нужно сделать российским судьям.

– Был информация, что РФС хочет проверить семьи судей на соответствие зарплатам, которые есть у судей. Бред?

– Все понимают, что в этой области вероятна коррупция. И каким образом она будет искореняться – мне неважно. Мне важно, чтобы она была искоренена.

Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что судьи ошибаются. Но я патологически не могу принять, когда ты внутри себя ощущаешь, что это не ошибка, а целенаправленные действия.

Поэтому мне все равно, какими законными путями мы добьемся того, чтобы это ощущение не возникало. Дальше локальные ошибки арбитров не будут иметь никакого значения, – заявил Слуцкий.