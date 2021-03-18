Артем Дзюба: «Посвящаю маме гол Мальте. Она попросила забить на ее день рождения»

Нападающий сборной России Артем Дзюба посвятил своей маме гол в ворота Мальты (3:1) в квалификации ЧМ-2022.

«Разыграли комбинацию классно. Мне удалось завершить. Боялся офсайда, не знали, есть ли ВАР. Оказалось, что нет, вообще супер.

Ну и на повторе видно, что офсайда нет. Так что Франция забила [Украине] из офсайда, а мы нормально забили.

Посвящаю гол маме. Мамочка, с днем рождения тебя. Накануне у нее был день рождения, и она попросила забить гол. Мама, я выполнил, поздравляю тебя еще раз», – сказал Дзюба.

Дзюба забил 27-й гол за сборную России и занимает второе место в списке бомбардиров за всю историю, обойдя Владимира Бесчастных. У Александра Кержакова 30 мячей.

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