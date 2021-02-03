3 британских СМИ извинились за слова о связи Абрамовича с богатством Путина. Владелец «Челси» направит компенсацию от них на борьбу с расизмом

Владелец «Челси» Роман Абрамович добился опровержения некоторых сведений, опубликованных в британских медиа за последнее время.

Так, газета The Times писала о том, что Абрамовича лишили британского гражданства. Также упоминались связи владельца «Челси» с Кремлем, в частности, утверждалось, что Абрамович купил яхту для президента России Владимира Путина. Газета признала, что все эти сведения были ошибочными и извинилась перед Абрамовичем.

Интернет-издание The Independent сообщало о связи с богатством Путина после того, как включил владельца «Челси» в список россиян, против которых, по мнению политика, следует ввести санкции. Издание признало, что Абрамович не связан с богатством Путина и принесло извинения.

Газета Daily Mail также признала ошибки в статьях, которые были написаны на основе материалов, опубликованных The Times, и принесла извинения.

Все три издания выплатят Абрамовичу компенсацию, которую он направит на борьбу с расизмом и дискриминацией.

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