3 британских СМИ извинились за слова о связи Абрамовича с богатством Путина. Владелец «Челси» направит компенсацию от них на борьбу с расизмом

Владелец «Челси» Роман Абрамович добился опровержения некоторых сведений, опубликованных в британских медиа за последнее время.
Так, газета The Times писала о том, что Абрамовича лишили британского гражданства. Также упоминались связи владельца «Челси» с Кремлем, в частности, утверждалось, что Абрамович купил яхту для президента России Владимира Путина. Газета признала, что все эти сведения были ошибочными и извинилась перед Абрамовичем.
Интернет-издание The Independent сообщало о связи Романа Абрамовича с богатством Путина после того, как Алексей Навальный включил владельца «Челси» в список россиян, против которых, по мнению политика, следует ввести санкции. Издание признало, что Абрамович не связан с богатством Путина и принесло извинения.
Газета Daily Mail также признала ошибки в статьях, которые были написаны на основе материалов, опубликованных The Times, и принесла извинения.
Все три издания выплатят Абрамовичу компенсацию, которую он направит на борьбу с расизмом и дискриминацией.
«Челси» и «Эвертону» может прилететь из-за дела Навального – грозят баном международных проектов. Но на футболе это не скажется