Роман Абрамович: «Расизму и антисемитизму нет места в мире. Меня шокируют оскорбления футболистов на расовой почве»

Владелец выступил против дискриминации.

«Расизм, антисемитизм – это все один тип зла, ему нет места в нашем мире. Я в шоке каждый раз, когда мне присылают примеры расистских оскорблений в адрес наших игроков.

Позор, что такова реальность не только для наших игроков, но и для всех, кто подвергается такого рода оскорблениям.

Если мы как клуб сможем изменить ситуацию в этой области – в борьбе с антисемитизмом, расизмом и поощрении толерантности, – то я полон решимости поддержать это и внести свой вклад любым возможным способом», – сказал Абрамович.