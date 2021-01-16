Навальный предложил ввести санкции в отношении Абрамовича, Усманова и Шувалова

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (организация выполняет функции иностранного агента на территории РФ) Владимир Ашурков опубликовал список россиян, против которых, по мнению оппозиционного политика Алексея Навального, следует ввести санкции.

«Мы согласовали список людей, которые, по мнению Навального, должны быть подвергнуты санкциям, если Запад всерьез настроен на то, чтобы побудить Россию прекратить нарушения прав человека и обуздать коррупцию. Он также определил первую восьмерку в своем списке», – написал Ашурков.

В список вошли бизнесмены (владелец ), (глава Международной федерации фехтования, владелец ИТ-группы «ИКС Холдинг», спонсора ), политик Игорь Шувалов (председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», владеющей ЦСКА) и глава банка ВТБ Андрей Костин (ВТБ владеет московским ) и его заместитель Денис Бортников.

Также в список вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и телеведущий Владимир Соловьев.

Путин настолько любит хоккей, что в его подземном бункере построили настоящую ледовую арену 🤯