Абрамович подал иск к издателю книги «Люди Путина». В ней утверждается, что он купил «Челси» по требованию президента РФ

Владелец недоволен вышедшей книгой «Люди Путина», в которой описывается история покупки бизнесменом «Челси» как сделка по указанию президента России Владимира Путина.

«Челси» опубликовал текст заявления юристов Абрамовича по поводу иска к издательству и автору книги Кэтрин Белтон.

«Судебное разбирательство связано с рядом ложных и клеветнических заявлений, сделанных в отношении нашего клиента в книге «Люди Путина», опубликованной HarperCollins.

В книге ложно утверждается, что наш клиент вел коррупционную деятельность, и делаются ложные заявления о покупке нашим клиентом «Челси» и деятельности футбольного клуба. Подобные утверждения абсолютно неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований», – говорится в заявлении юридической организации Harbottle & Lewis, представляющей интересы Абрамовича.

Также приводятся слова из личного заявления российского бизнесмена.

«Книга содержит ряд ложных и клеветнических заявлений обо мне, в том числе о моей покупке и деятельности футбольного клуба «Челси». Было непросто принять это решение. Моя цель состояла в том, чтобы избежать судебного разбирательства, и моя юридическая команда вступила в контакт с издателями, чтобы попытаться найти мирное решение.

Однако стало ясно, что ложные обвинения в этой книге оказывают пагубное влияние не только на мою личную репутацию, но и на деятельность футбольного клуба «Челси». Мы предоставили издательству подробную информацию, касающуюся различных ложных утверждений обо мне в книге, включая повторение утверждений, которые уже были признаны ложными в английском Высоком суде во время предыдущих судебных разбирательств.

К сожалению, эти переговоры не увенчались успехом, и издатель не исправил ложных утверждений в книге. Надеюсь, что сегодняшнее действие не только опровергнет ложные обвинения в отношении моего собственного имени, но и послужит напоминанием о позитивном следе «Челси» в Великобритании», – говорится в заявлении Абрамовича.

О том, что Абрамович купил «Челси» по указанию Путина, заявлял российский миллиардер Сергей Пугачев. Судья Вивьен Роуз во время процесса 2018 года отметила, что эти заявления «служат личным целям» Пугачева и в них «невозможно поверить».