Александр Кержаков: «Обсуждали с бывшим тестем, что можно пойти в Госдуму, но я не хочу заниматься тем, в чем ничего не понимаю»

Бывший нападающий в интервью ютуб-каналу «Sports Интервью» рассказал о причинах, по которым не стал заниматься политикой после окончания карьеры.

«Как-то раз с моим бывшим тестем (вероятно, речь о Вадиме Тюльпанове – бывшем члене Совета Федерации – Sports.ru) у нас заходила речь о том, чтобы мне войти в политику. Но я сказал, что всю жизнь занимался футболом и не хочу заниматься политикой. Я ничего в этом не понимаю. Не хочу заниматься тем, в чем не разбираюсь. На этом мы закрыли тему. Я думаю, это даже не от него исходило, а от женской половины той семьи – в том числе и от бывшей супруги.

Мы обсуждали то, что можно было бы попробовать войти в Госдуму. Даже был создан специальный ужин, чтобы подвести меня к этому. Я опять же сказал, что всю жизнь занимаюсь футболом и не хочу заниматься политикой», – сказал Кержаков.