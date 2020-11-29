Дзюба о голах за сборную: «Хотелось бы догнать и обогнать Кержакова»

Нападающий заявил, что хочет побить рекорд по голам в составе сборной России.

«Мечты никакой нет, нет никаких планов [по количеству голов за сборную России]. Главное, чтобы команда выиграла.

Нападающий ценен голами, но если я буду правильно играть на команду, это будет самым важным. Получится забить – супер, нет – буду готовиться к следующей игре.

Конечно, хотелось бы догнать и обогнать Александра Кержакова, это было бы прекрасно. Надеюсь, получится», – сказал Дзюба на пресс-конференции.

Кержаков – лучший бомбардир в истории сборной России, на его счету 30 голов. На данный момент Дзюба забил за национальную команду 26 раз.