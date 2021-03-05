Зидан о Роналду в «Реале»: «Это может произойти. Криштиану впечатляет. Мне повезло поработать с ним»

Главный тренер «Реала» ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб форварда «Ювентуса» .

«Это может произойти. Мы знаем, какой это человек, понимаем, что он сделал в Мадриде, но сейчас Роналду – игрок «Ювентуса», нужно это уважать. Мы знаем его, а мне повезло тренировать его.

Роналду – это форвард, который впечатляет. Посмотрим, что произойдет в будущем.

Прямо сейчас Криштиану – игрок . Он рад находиться там», – сказал Зидан.

Ранее появлялись сведения о том, что Роналду может вернуться в «Реал» этим летом. Срок действующего контракта португальца с «Юве» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне футболист забил 23 мяча в 23 играх Серии А. Его полную статистику можно изучить здесь.

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