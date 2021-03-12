«Ювентус» готов продать Роналду за 25 млн евро. Форвард хочет в «Реал» (As)

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно.

Как утверждает As, итальянский клуб готов продать 36-летнего форварда за 25 миллионов евро.

Сотрудничество с португальцем обходится «Ювентусу» в 87 миллионов евро ежегодно, поэтому эта сумма позволит клубу избежать финансовых потерь. При этом «Юве» не собирается форсировать переход Роналду в другой клуб.

Если Криштиану сообщит «Ювентусу», что хочет сменить клуб и предоставит конкретное предложение, то итальянцы будут открыты к диалогу и опустят его без каких-либо проблем.

Если предложений по Роналду не будет, то клуб с радостью продолжит сотрудничество с португальцем.

Сам Роналду, как уже сообщалось, хочет вернуться в «Реал».

В этом сезоне футболист забил 23 мяча в 24 матчах Серии А. Его полную статистику можно изучить здесь.

Роналду может вернуться в «Реал». Похоже, «Ювентус» не против – сделка будет выгодной для всех